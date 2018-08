Persunas salvadas cun helicopter

Ina famiglia da trais persunas ha stuì passentar la notg en lur auto en in tunnel, perquai che pliras bovas han sutterrà la via en la Val S-charl. Il Helibernina ha sgulà la gievgia la damaun l'um e las duas dunnas a Scuol, nua che la famiglia fa vacanzas. Sco quai ch'il president communal da Scuol, Christian Fanzun, ha ditg envers RTR, restian la via S-charl serrada. La via en Val d'Uina è averta be per peduns e velocipedists.

Era quatter persunas ch'eran vid far ina tura en la regiun da Silvretta èn vegnidas en in urizi. La Rega ha sgulà quellas persunas a Claustra.

Bova a Val Russein

En la Val Russein sur Sumvitg èn 20 persunas stadas serradas en perquai ch'ina bova ha bloccà la via. Suenter ch'ina maschina gronda ha rumì la via, han ellas pudì bandunar la Val.

Legenda: Via en la Val Russein. MAD, Polizia chantunala.

Pass dal Flüela

Er al Pass dal Flüela hai dà ina bova. Persunas na sajan betg vegnidas blessadas, sco quai che la Polizia chantunala ha confermà sin dumonda da RTR. La bova haja però sutterrà l'entira via. La via è averta da Tavau fin a Tschuggen. Ma da Tschuggen fin a Susch è la via serrada. Fin almain a las 12 resta la via là serrada, lura vegnia la situaziun valitada da nov, scriva L'uffizi da construcziun bassa.

Legenda: Pervi dad ina bova è la via sur il Pass dal Flüela il mument serrada (archiv). Keystone

Traffic da trens er impedì

Pervi dad inundaziuns è er il traffic da viafier tranter Cuira e Son Gagl stà interrut ier ad interim. Tenor Meteo Schweiz na midan ils ferms urizis però nagut vi da la setgira. Per mitigiar la situaziun stoppia quai plover sur in pli lung temp.

RR novitads 06:00+