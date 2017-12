Suenter bunamain quatter emnas va la fiera da bambin a Cuira a fin. Malgrà intginas sfidas èn ils organisaturs, tut en tut, cuntents cun la fiera 2017.



Els hajan cumenzà ils 30 da november la fiera da bambin cun bellezza aura. Ed uss va la fiera a fin cun in di plain sulegl. Tranter en haja l’aura cun ferm vent e cufla dentant fatg in zic in stritg atras il quint dad intgins expositurs. Uschia resumescha Marco Kohler, manader da la fiera da bambin a Cuira, las bun quatter emnas.

Spezialmain pervia da l’aura hajan intgins expositurs gì dis plitost mediochers. Ils davos dis sajan dentant stads fitg bels e han carmalà blera glieud a la fiera. Sco Marco Kohler ha ditg ad RTR, èsi gia uss cler ch’i dat era l’auter onn ina fiera da bambin a Cuira.

