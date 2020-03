Leandro giascha giun plaun en venter tranter ses blers termagls. El è in uffant viv e sa ruschna vi e nà. El saja in fitg cuntent e ri bler, di la mamma e quai percorsch'ins era spert cura ch’ins è in curt temp enturn il pitschen da dus onns. Dentant na sajan bleras situaziuns betg uschè simplas.

Nagut sa chapescha da sasez.

La diagnosa = il schoc

Leandro è naschì cun la giugadira dal chalun ch’era dischlocada. Uschia ch’el ha gia cun trais mais gì sia emprima operaziun. Ma lura han ins badà ch'insatge na constat anc adina betg cun il svilup dal pop. Lura hai gì num far massa tests. Fin che la diagnosa è vegnida bunamain otg mais pli tard: Ina malsogna nuncurabla.

Magari fiss dumandar meglier che giuditgar.

Uss survegn Leandro trais giadas ad emna ina sprizza – senza bragir, di la mamma Manuela Göhler loscha. Er fisio ed ergoterapia tutgan tar ses mintgadi per trenar la motorica. Il proxim pass per Lenadro èn ortesas per sias chommas. Da quellas sco Forest Gump cun las qualas Leandro sa speranza explorar il mund sin sias atgnas chommas.

Legenda: Il pli frustrond è per Leandro ch’il chau sa tge ch’el less ma il corp na fa betg è. RTR, Luklas Quinter

Leandro il fan da maschinas

Tge che Leandro fa il pli gugent è mirar grondas maschinas – sco bunamain mintga buob en sia vegliadetgna. El less lura adina dir hallo als trens, bus, autos e sa chapescha a mintga camiun sin ils plazzals, di il bab Karsten Göhler ch’è vendider per ina firma che producescha victualias.

RR actualitad 07:00