Universitad per ils pitschens - Empruvar, sbagliar, anc ina giada empruvar

La persuna è veglia, ha chavels grischs e porta in tschop alv: Uschia sa mettan blers avant in inventader. Uffants tranter 8 e 12 onns han ussa dentant pudì cumprovar il cuntrari. Tar l’occurrenza «Universitad per tuts» da la FHGR han uffants pudì experimentar ed inventar.