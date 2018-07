Arosa ha survegnì mesemna ses emprim urs per il parc d'urs. Il mardi è l'urs «Napa» sa mess sin viadi en in transporter da Palic en Serbia enfin Arosa. Mesemna da mezdi è il team da transport cun l'urs lura arrivà. L'urs «Napa» ch'è stà ditg in urs da circus duess survegnir in nov da chasa ad Arosa.

In viadi da bunamain 30 uras

L'urs è vegnì transportà en in'ambulanza speziala, il viadi da bun 1'400 kilometers ha cuzzà bunamain 30 uras, uschia Arosa Turissem. Il viadi è ì davent da la Serbia tras la Croazia, la Slovenia, l'Austria, la Germania enfin ch'el è arrivà en sia nova patria en il Grischun.

Il veterinari ha fatg pront l'urs per ses lung viadi. Per ch'el giaja en sia chista da transport ha è l'urs vegnì narcotisà. Durant il viadi è el dentant stà senza anestesia.