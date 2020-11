Nov president per la vischnanca burgaisa da Domat

La vischnanca burgaisa da Domat survegn in nov president. Suenter 32 onns en suprastanza, e dapi il 2003 sco president, remetta Theo Haas ses uffizi sin la fin da l'onn, scriva la gasetta Südostschweiz. Sco successur ha la radunanza generala da la vischnanca burgaisa elegì Ursin Fetz, che maina in institut a la Scol'auta spezialisada dal Grischun. El è vegnì elegì per la perioda 2021 fin 2023.

Expansiun Parc d’industria da Vial

Plinavant ha Haas infurmà ils preschents che la vischnanca burgaisa vegnia cun gronda probabilitad, a vender ina parcella en il Parc d'industria Vial a l'interpresa Hamilton da Panaduz. Quai cun consentiment da la vischnanca politica. L’interpresa vul extender sia activitad, planisà è la realisaziun d’in nov magazin sco era d’in nov edifizi da producziun.

32 onns en suprastanza

Il vicepresident dals burgais, Andri Jörger, menziunescha ils merits da Theo Haas en favur da la vischnanca burgaisa. En quest temp sajan vegnids instradads e realisads blers projects. Per menziunar intgins puncts culminants: inauguraziun dal Center cultural ed ecclesiastic Sentupada sin la plazza dal vitg, la surbajegiada dal quartier Ardisla cun 240 abitaziuns ed il Parc Amedes, inauguraziun da la Tegia da guaud da Gion A. Caminada a Plong Vaschnaus, la realisaziun dal Parc d’industria Vial e dal Center administrativ Ca sin il Plaz. La radunanza ha surdà al president partent il document da burgais d'onur.

Ord l'archiv