Quai duai uss dentant sa midar. Tant l'uvestg Felix Gmür sco er Joseph Bonnemain vulan novs uvestgs auxiliars. Sco quai che la Conferenza dals uvestgs svizzers ha infurmà avant las medias na saja betg enconuschent cura che papa Francestg nomineschia ils novs uvestgs auxiliars per Cuira e Basilea. Tenor l'uvestg da Cuira, Joseph Bonnemain, dovria quai er novs uvestgs per la Conferenza cunquai che las incumbensas sajan vastas.

Cuira aveva pli baud dus uvestgs auxiliars

Ils onns 90 aveva l'uvestgieu da Cuira cun Peter Henrici e Paul Vollmar gist dus uvestgs auxiliars. Silsuenter be pli in cun Marian Eleganti. Il papa Francestg ha acceptà la demissiun da Eleganti il favrer.

Er l'uvestgieu da Basilea aveva pli baud dus uvestgs. In vegniva elegì da Basilea, in direct da Roma. Suenter l'emeritaziun dal uvestg auxiliar Martin Gächter il 2014 ha l'uvestg Felix Gmür decis da desister sin in successur. Il segund post è vaccant dapi il favrer. Alura aveva il papa Francestg acceptà la demissiun da Denis Theurillat.