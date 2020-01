Tenor Marco Vanoni, il manader da partiziun responsabel da l'Uffizi da guaud e privels da la natira, n'èsi betg necessari da dar alarm perquai ch'il scorset da pign nordic è en vischinanza dal Grischun. Ma ins stoppia tuttina tegnair en egl la situaziun, pertge quella sort sa sviluppeschia pli spert, cunzunt cura che las temperaturas vegnian pli chaudas. En pli saja quel fitg resistent cunter il fraid.

Duas sorts vivan en il medem pign

Il bau-scorsa indigen ed il bau-scorsa da pign nordic attatgan il medem pign e pon viver in sper l’auter. Quai munta che la populaziun dals baus crescha. Per cas che la grondezza da la populaziun daventass in problem, stuess l’uffizi prender novas mesiras. Ma fin uss na saja quai betg il cas. Il mument na dettia betg indizis che la nova sort – ch'è oriundamain da la Scandinavia – sa chattia gia en il Grischun. Dentant menziunescha Marco Vanoni che quai na muntia betg ch’el na saja betg tuttina gia arrivà en in chantun.

La finala n'èn quels baus nagut nausch, els fan part da noss sistem d’ecologia. I vegn pir tar in problem, cura ch’els attatgan pigns ch'han la funcziun da protecziun.

Damai ch’els attatgan ils medems pigns sco ils baus indigens, han ils radund 100 forestals uschia u uschia in egl avert sin ils pigns. E per cas ch’els avessan da chattar il bau-scorsa da pign nordic, lura guardan els tge mesiras che ston vegnir prendidas.

RTR actualitad 11:00