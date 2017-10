Valitaziuns gidan da reservar l'hotel per las vacanzas

Oz, 10:17

Ursin Lechmann

Las valitaziuns dals hotels èn in bun agid per s'infurmar avant da cudeschar las vacanzas. Avant in pèr onns eran anc bleras notas e commentaris falsifitgads. Ma la situaziun è sa meglierada.