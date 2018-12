Fin 110 camiuns plain glera vulan els rumir ora, mintga di. Tenor il mainaproject Endrio Bütler saja la muntogna tar la Klus il lieu ideal per ina chava sutterrana. Quai pervi da cundiziuns geologicas, vinavant na disturba la chava betg il maletg dal lieu.

Material per 80 onns

Durant 80 onns vulan els rumir or glera per la branscha da construcziun locala. Il material vegn duvrà per far chasas, vias u simplamain betun. 120'000 meters cubic material mintg'onn è la mira. Tuttina perda la muntogna en 80 onns be 1% da ses volumen.

KSB Produktions AG Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La KSB Produktions AG è ina partenaria da producziun da la firma LogBau SA. Quella ha gia chavas da glera tar l'autostrada a Landquart, a Schiers sco er en il chantun Son Gagl.

Lunga procedura

Il november 2017 ha il team enturn Endrio Bütler preschentà il plan directiv. Tar quel han els survegnì 30 remartgas, tranter auter da la populaziun sco er da la ProNatura.

Temas da las remartgas eran tranter auter il traffic supplementar sco er la canera. Tschertas remartgas hajan els pudì sclerir, autras possian els pir elavurar durant la planisaziun detagliada, uschè Bütler.

Legenda: Là è la chava a Valzeina planisada. MAD

Ils 29 da november ha la regiun Partenz/Tavau acceptà il plan directiv. Tenor il president Marcel Conzett saja quai in project interessant, che porscha vinavant plazzas da lavur en la regiun. Sco proxim sto il chantun anc acceptar el.

La vischnanca da Grüsch sa metta uss vi d'in nov plan da zonas. Dal 2019 vuschan ils da Grüsch davart quel. La construcziun da la chava cumenza, sche tut va tenor plan da Bütler, l'onn 2022.

