Dumengia la damaun en ina baselgia. Il reverenda vegn en da porta, va sin la chanzla, contemplescha la glieud, e cumenza lura: «In reverenda refurmà ed in catolic van en ina bar». Pauc pli tard rian tuts en baselgia. Uschia ina situaziun ha probalamain anc nagin fatg tras.

Tge umor ch'è adattà per en baselgia: davart quai hai dà en gievgia saira en la baselgia Regula a Cuira. Cumenzà ha la saira cun in toc da teater dad ina clownessa ed ina reverendessa.

Legenda: Il clown «Gavroche» e la reverendessa Manuela Noack durant lur toc da teater. Keystone

Umor: gea, dentant....

Durant la discussiun da podi, suenter il toc da teater, è spert sa mussà: Umor è atgnamain bainvesì en baselgia. Schluccar si la situaziun ed i u l'auter mument betg memia serius fetschia bain ad in cult divin. Là èn tut ils participants da la discussiun dal medem avis. Mintga sgnocca n'è tuttina betg adattada.

Umor che na tutga betg en baselgia è in che ria or insatgi, in tge vegn da sura engiu.

Sco che la decana di, haja ella sez da dar ferm adatg. Tut quels «witz» ch'èn per ella legra n'astgess ella betg raquintar en baselgia. Ins pudass tut tenor blessar a la glieud che na stat betg bain – e quai na saja betg l'incumbensa da la baselgia.

Legenda: En discussiun davart l'umor en baselgia: (da san.) Il reverenda Daniel Hanselmann, la decana Cornelia Camichel Bromeis, il moderatur Martin A. Senn e la reverendessa Ivana Bendik. RTR

In «umor fin» è giavischà

Suenter la discussiun da podi, cun tadlar e dumandar suenter tar las var 50 aspectaturas ed aspectaturs, è il tenor cler. Surtut giavischà para ina sort «umor fin». In dals aspectaturs descriva quel aschia: «Igl na va betg per rir, dentant plitost per surrir e per in umor che fa patratgar». Situaziuns leghras ed ina u l'autra remartga bainvulienta sajan giavischadas, cinissem ed sarcassem plitost betg.

