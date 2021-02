275'000 francs per nova halla da lutgar e da sport

Per ina nova halla da lutgar e da sport «Rüfeli» a Vaz Sut conceda la regenza grischuna subsidis da 275'000 francs. Dad ina vart datti daners en il rom dal concept per implants da sport d'impurtanza chantunala, il rest deriva da la finanziaziun speziala per il sport.

L'entir project custa 1,5 milliuns francs. Il stabiliment po vegnir utilisà per trenar differentas disciplinas da sport. El ademplescha dentant er las pretensiuns per realisar occurrenzas pli pitschnas sco radunanzas da l'uniun u per exempel ina concurrenza da lutga en halla.