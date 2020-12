Oriundamain era previs ch'il nov center da pachets da la Posta a Vaz Sut survegn in access cun in binari. Quel n'exista dentant anc betg. Ma tgi s'empo?

Tar il nov center da pachets da la Posta a Vaz Sut eri oriundamain planisà ch'i dat in access via binari. Quai binari n'è dentant betg vegnì construì e quai malgrà che la Posta ha aposta prendì mesiras cun construir il nov center da pachets. Er la vischnanca da Vaz Sut ha instradà tut per ch'il binari po vegnir construì e per ch'ils pachets pon bandunar il nov center sin las rodaglias.

La renfatscha davart da la vischnanca che la Viafier Retica haja impedì il binari na lai quella dentant betg valair. Per ella saja senz'auter pussaivel da metter a disposiziun la logistica, uschia la VR. La finala decidia dentant il client, e quai saja en quai cas la Posta. La Posta, la vischnanca, il chantun Grischun e la Viafier Retica avevan lavurà ensemen per examinar la construcziun dal binari.

(Anc uss) na renda quai betg

Tenor las analisas che la Posta ha fatg na rendia quai il mument dentant betg da construir il binari, quai scriva ella sin dumonda. Ins haja bain fatg las preparativas i na rendia dentant betg finanzialmain. Quai possia dentant anc sa midar ed i saja, entras las lavuras preparatoricas, senz'auter pussaivel dad anc construir il binari.