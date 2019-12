Quai saja in impurtant pass per dus gronds pajataglias, aveva la vischnanca scrit en il messadi. Plinavant han ils da Vaz Sut tratg ina decisiun da principi- per remplazzar la scolina actuala cun in nov bajetg. Il suveran sustegna quel'idea.

Approvà preventiv

Il preventiv 2020 da Vaz Sut quinta cun entradas da 16,1 milliuns francs ed expensas da 15,9 milliuns. Quel è vegnì approvà unanimamain. Er il quint d'investiziun han ils preschents approvà. Plinavant resta il pe da taglia sin 90% da la taglia chantunala simpla.

