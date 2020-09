A Tavau duai dar ina nova via da velo da muntogna

A Tavau duai dar ina via da velo da muntogna nuninterrutta. La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala che la vischnanca da Tavau aveva concludì il matg passà.

La part amez da la via da velos exista gia. Ussa pon era vegnir realisadas las parts sisum (staziun da mez Ischalp fin a l'entrada actuala en il singletrail ch'exista gia) e giusum (dal Bolgenwald sur in flowtrail directamain en il territori Bolgen Plaza), uschia ch'i dat ina via nuninterrutta da la Ischalp fin al Bolgen Plaza en vischinanza da la staziun da val da la teleferica Jakobshorn.