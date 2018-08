Mintgin è sez responsabel per donns. Quai è il principi giuridic che l'advocat Christian Thöny sto adina puspè declerar a ses clients tar accidents cun velo, auto u auters meds da transport. En in segund pass possian ins lura però bain sclerir sch'i dat eventualmain anc auters responsabels.

Velo vs. viandant – Tgi è responsabel per donns?

Per il pli vai bain in sper l'auter.

Sch'ins è crudà cun il velo pervi da crappa, guttas, in suga u auters obstachels, lura pon ins tut tenor pretender insatge da quel u quels ch'èn responsabels per il mantegniment da la senda. Quai pon esser la vischnanca, il possessur u per exempel era ina gruppa ch'è engaschada da la destinaziun turistica per il mantegniment.

Tenor l'advocat spezialisà sin accidents e las dumondas da dretg e segirada latiers è qua la dumonda centrala: Quant savens e quant intensiv sto ina senda vegnir mantegnida e controllada?

Pli intensivamain ch'ina senda u ina via vegn nizzegiada e pli lunsch che las obligaziuns da mantegniment van.

L'advocat precisescha cun in exempel concret: Sch'insatgi bitta giun plaun ina buttiglia da vaider sin la via da la staziun a Cuira ed insatgi fa in accident pervi da quai, lura èsi da guardar quant ditg che las scalgias èn gia là. Sche quellas sajan là plirs dis, lura possia quel che ha gì l'accident far responsabel in tant lunsch la citad perquai che quella n'ha betg schubregià avunda savens la via. Sche las scalgias sajan però là pir in pèr uras, lura na saja quai betg pussaivel.

Tar sendas da velo pli pauc mantegniment necessari

Tenor Christian Thöny na possian ins tar ina senda da velo betg pretender che quella vegnia controllada e mantegnida bunamain mintga di. Quai na saja betg realistic ed er betg finanziabel. Perquai saja en da quels cas grev da far responsabel insatgi auter per il donn. Plinavant stoppian ins giuditgar mintga cas individualmain. Valitar talas situaziun en general, saja fitg grev, di l'advocat.

Segiradas pajan bunamain tut

En in punct po Christian Thöny quietar ils pertutgads: Tenor el dovri fitg bler fin che las segiradas persunalas restrenschian pajaments en cas d'in accident. Perfin ina leva negligientscha saja en urden. Vul dir, perfin sch'ins croda cun velo sur in obstachel ed è ì memia spert, paja la segira per il pli tut.

