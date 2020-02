Ier hai dà sin la via d'Arosa gist dus accidents pervi da manevers da surpassar. Blessads n'hai dà nagins, in um ha in schoc.

L'emprim accident è capità la saira enturn las 20:00. In automobilist che charrava en direcziun Maladers ha vulì surpassar en ina curva nunsurvesaivla dus autos avant el. Durant quest manever è el vegni sur la via or e collidà cun ina paraid crap. Da la forza da la collisiun è ses auto lura vegnì bittà enavos sin via. Là è el lura collidà frontal da la vart cun l'auto davant da quests dus vehichels. Il manischunz ha survegnì in schoc ed è vegnì transportà da la polizia da la citad Cuira en l'Ospital chantunal.

Legenda: L'auto da quel che ha vulì surpassà è donnegia total. L'auter auto è donnegià considerabel. MAD, Polizia da la citad Cuira

Prendi davent ils permis ad omadus

Da mesanotg charravan 2 autos en direcziun Maladers. Quel davos ha vulì surpassar ed ha sdrimà l'auto avant el. Uschia è el vegnì sin il rieven sanester. Omadus automobilists han stuì dar giu provas da sang e d'urin ed han stuì dar giu lur permis.

Maletg 1 / 2 Legenda: L'auto da quel ch'era davant. MAD, Polizia da la citad Cuira Maletg 2 / 2 Legenda: L'auto da quel che ha vulì surpassar. MAD, Polizia da la citad Cuira

RTR novitads 12:00