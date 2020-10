En il sectur Büelentobel na correspunda la via dal Scanvetg betg pli als standards d'ozendi, uschia che la regenza ha approvà in project per curreger la via. Per 3 milliuns francs duai la via vegnir sanada tranter Langwies e Litzirüti. Tranter auter duai la Büelentobelbrücke che ha donns vegnir remplazzada. Ultra da quai duai er la visibilitad tar dus puncts d'access vegnir optimada.