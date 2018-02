La via dal Scanvetg vegn renovada suenter il vitg da Maladers en direcziun Arosa. La regenza ha approvà in project che quinta cun custs da radund 9 milliuns francs. Il traject da la via è memia stretg ed ha intgins obstachels da la vart. Sin ina lunghezza da 680 meters sto la via vegnir adattada a las prescripziuns da segirtad actualas sco er a las pretensiuns davart la survesaivladad e la ladezza.

RR novitads 10:00