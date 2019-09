Tar lavurs da construcziun ad Untersax è sonda avantmezdi in vagun dad in tren da construcziun ì sur ils binaris ora – la lingia da la Viafier Retica tranter Cuira ed Arosa è perquai vegnida interrutta per in mument sin il tschancun Cuira - San Peter-Molinis. Dapi sonda da mezdi è il traject Cuira-Arosa puspè charrabel.

I cursavan bus da remplazzament tranter Cuira e San Peter-Molinis nua ch'ins ha pudì cuntinuar il viadi ad Arosa cun tren.

RR novitads 12:00