A Claustra-Serneus duai vegnir construì in sutpassadi tar la staziun da la Viafier retica. Il cussegl da vischnanca ha approvà il glindesdi il project da 6,08 milliuns francs. Da quels stuess la vischnanca surpigliar stgars 4 milliuns.

Segirar fermada per Claustra Vitg

Il sutpassadi è necessari per che la staziun da tren possia vegnir adattada a la lescha per persunas cun impediments. Cun la realisaziun dal sutpassadi pon ins abolir dus passadis da barrieras da viafier. Uschia pon ins era far pli attractiv la staziun Claustra Vitg per indigens sco era per giasts e segirar la fermada da la viafier. L'ultim pled en chaussa ha però il pievel che decida il settember a l'urna.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Viafier Nova staziun per Claustra

RR novitads 10:00

.