En il Rheinquartier vegnan construidas tschient novas abitaziuns. 200 meters lunga è la surbajegiada. Cun quai è ella il pli grond bloc d'abitaziuns en il Grischun. Las abitaziuns èn surtut fatgas per famiglias.

Or da Telesguard dals 03.04.2018.

Legende: Video La vischnanca burgaisa da Cuira bajegia in bloc cun abitaziuns favuraivlas per famiglias

La vischnanca burgaisa da Cuira bajegia in bloc cun abitaziuns favuraivlas per famiglias

Curt e concis:

En il Rheinquartier vegnan construidas 100 novas abitaziuns da trais fin tschintg stanzas. Il 2020 sajan ellas disponiblas.

Las abitaziuns duain esser fitg favuraivlas. Surtut famiglias duain star là.

La surbajegiada custa radund 40 milliuns francs. Quels surpiglia la vischnanca da burgais da Cuira e la banca.

«Las abitaziuns èn grondas, favuraivlas ed en in bun lieu», uschè Andreas Brunold. El è il president da la vischnanca burgaisa da Cuira. Cun la surbajegiada «Vier Jahreszeiten» vulan els attrair las famiglias. A Cuira èn las abitaziuns relativamain charas. Quatter stanzas e mez custan svelt sur 2200 francs. Per bleras famiglias è quai memia bler. Las novas abitaziuns duain dentant esser favuraivlas. Quatter stanzas e mez per radund 1600 francs. En quel rom duain esser ils pretschs.

Vischnanca burgaisa paja

La finanziaziun saja gia reglada, di Andreas Brunold. Il 2016 ha la vischnanca burgaisa da Cuira acceptà il project «Vier Jahreszeiten». Ils custs da 40 milliuns francs surpiglian els ensemen cun la banca. Dad autras varts na survegnan els nagin sustegn. Igl avantatg è ch'il terren tutga gia a la vischnanca burgaisa. L'unic ch'els ston pajar èn ils lavurants, las maschinas ed il material.

Dadens e dadora

200 meters largia è la surbajegiada. Dadens sa chattan 24 abitaziuns da trais stanzas e mez, 60 da quatter e mez e 12 da tschintg e mez. Tut las abitaziuns han fanestras da duas varts: Dad ina vart vers il Calanda, da l'autra las autras chasas.

Tar la surbajegiada tutga era in parc. Quel è 200 meters lartg e sa chatta davant la chasa. Ils abitants duain s'inscuntrar là, e sa recrear. Mintga abitaziun survegn anc almain ina plazza da parcar.

Maletg 1 / 3 Legenda: Cun svung ed elan: Il cussegl dals burgais da Cuira fa l'emprima palada. Maletg 2 / 3 Legenda: Visualisaziun dal nov bloc. Maletg 3 / 3 Legenda: Plans dal nov bloc d'abitaziuns.

