Beat Bernet daventa nov president da la vischnanca Claustra-Serneus. El succeda a Barbara Gujan-Dönier ch’ha abditgà sin la fin da l’onn. Sco vicepresidenta vegn Stephanie Mayer-Bruder ad esser en uffizi.

Sustegn finanzial WEF a Tavau

Plinavant han ils da Claustra-Serneus decis d’era en il futur sustegnair finanzialmain il Forum economic WEF a Tavau. Quai cun ina contribuziun annuala da 100’000 francs durant ils proxims trais onns. La suprastanza communala aveva proponì da prolungar la contribuziun per tschintg onns, il cussegl communal vul per il mument dentant sustegnair il WEF be per trais onns.

Ord l'archiv

Chasper Pult declera la derivanza dal num «Serneus». Suenter che Claustra-Serneus ha fusiunà era cun Saas, duess la segunda part dal num «Serneus» scumparair sco num uffizial.

