Abitantas ed abitants da Landquart vulan ina tariffa d'indigens per las pendicularas da Grüsch-Danusa. Perquai han els inoltrà in'iniziativa tar la vischnanca, per che lezza s'engaschia per ina cunvegna tranter ils abitants da Landquart e las pendicularas.

Varga 700 persunas cun il dretg da votar giavischan che la vischnanca da Landquart vegnia puspè integrada en la zona d'indigens e profitescha uschia da tariffas pli bunmartgadas per il territori da skis da Grüsch-Danusa.

Impurtant per uffants e giuvenils

Cunzunt per ils uffants e giuvenils saja quella reducziun dal pretsch da la carta da stagiun, sin 100 respectivamain 150 francs essenziala, argumenteschan ils iniziants.

Per l'ina savessan uschia era famiglias che fadian pli pauc prestar ch'ils uffants pon ir cun skis ni cun aissa. E per l'autra dettia uschia ina purschida da far sport ed esser giuadora, tge che saja cunzunt per ils giuvenils fitg impurtant.

Avantatgs era tar auters territoris da skis

Las abitantas ed ils abitants da Landquart n’avessan dentant betg be in avantatg tar las pendicularas da Grüsch-Danusa, mabain en tut tar 16 territoris da skis pli pigns che collavuran. En quels survegn'ins il bigliet dal di 50% pli bunmartgà sch'ins ha ina carta da stagiun tar in da quels territoris.

Proxims pass

Avant che la vischnanca sa dentant prender si contact cun las pendicularas da Grüsch-Danusa, sto l'iniziativa l'emprim anc vegnir approvada durant la radunanza communala il zercladur. Il proxim pass fiss lura da far ina cunvegna cun las pendicularas da Grüsch-Danusa e lura stuess quella cunvegna anc ina giada vegnir approvada durant ina proxima radunanza communala.

Per ch’ina iniziativa quinta a Landquart ston minimum 200 suttascripziuns esser valaivlas.