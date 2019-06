In surpli da 743’200 francs ha la vischnanca da Jenins fatg l'onn passà. Quai tar investiziuns nettas da 996’400 francs. La raschun per quest bun resultat saja en emprima lingia il fatg ch'ins saja sa tegnì vid las expensas ed haja gì dapli entradas da taglias spezialas.

Il quint da las ovras electricas ha serrà cun in plus da 96’000 francs. Quai è bain dapli che budgetà, ma pli pauc ch’ils onns passads. Pervi da la setgira saja la producziun d’electricitad sau reducida per radund 25% cumpareglià cun l’onn precedent.

Medemamain approvà ha il suveran da Jenins in credit supplementar da 120’000 francs per sanar il provediment d'aua da l'Alp Mittelsäss.

