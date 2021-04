La vigna da Roman Hermann è atgnamain en in lieu perfect: ina spunda cun bler sulegl en vischinanza da Fläsch. Quai sa dentant er esser in problem.

Pervia da las temperaturas pli chaudas chatschan intginas sortas schon fitg baud. Sche las temperaturas sur notg crodan, sco quest onn, durant l'avrigl sut nulla, schelan ils chatschs.

Per proteger las vignas datti intginas metodas. Ina nova, ch'il viticultur vul empruvar, è in filfier che stgauda. Quel vegn installà en las vignas e pudess a moda simpla e nuncumplitgada stgaudar l'aria, ed uschè er las ivas. Per las sis hectaras da Roman Hermann custa il filfier var 100'000 francs. Ina investiziun ch'el sto per il mument purtar ses, senza sustegn dal chantun u Confederaziun.