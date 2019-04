Ils 19 da matg decidan ils da Landquart sche la via da la staziun duai vegnir sanada e sche gea, co ch'ella duai vegnir sanada. Duas variantas èn sin maisa. La dumonda centrala: Vulan ils da Landquart crappa natirala tar il passape u betg?

La via da la staziun a Landquart sumeglia plitost ad ina via da quartier: Ella è vegnida en ils onns e sa chatta en in schlet stadi. Ils parcadis n'èn betg plazzads logicamain ed era per persunas cun impediment n'è la situaziun betg optimala. Plinavant hai sut la via lingias d'aua da varga 100 onns. Ord quels motivs tschertga la vischnanca da Landquart dapi radund diesch onns soluziuns.

Uss, ils 19 da matg, po il pievel decider sch'els vulan ina sanaziun da la via da la staziun u betg. Cun la sanaziun duessan suandants puncts vegnir cuntanschì:

La via duess daventar uschè lada, ch'era camiuns pon cruschar.

Dapli parcadis.

I duess dar nagins passapes pli, sulettamain ina pitschna differenza d'autezza tranter via d'autos ed areal da peduns. Quai, per che persunas cun in handicap pon sa mover senza problems.

Las fatschentas duajan survegnir dapli valur.

«Gea» a sanaziun è probabel - ma tge varianta?

In «Gea» a l'urna saja probabel, cunquai ch'ils resuns da la populaziun eran buns a la davosa radunanza generala. E sche Landquart votescha per ina sanaziun da la via da la staziun, han els duas pussaivladads:

Varianta 1: «Asfalt pur» - custs: 5,6 milliuns - entira via asfaltada (inclusiv areal da peduns)

Varianta 2: «Asfalt & plattas da crap natiral» - custs: 7,9 milliuns - la via d'autos asfaltada, areal da peduns cun plattas da crap natiral

«Uss èsi da reglar quella chaussa»

Per il president da vischnanca Sepp Föhn èsi fitg impurtant ch'ina da las duas variantas vegnia prendida encunter, sco el ha detg envers il schurnal regiunal da SRF:

La via da la staziun vegn adina crititgada sco punct negativ a Landquart e quai vulain nus ussa reglar.

La suprastanza da la vischnanca priorisescha la segunda varianta. Las plattas da crap natirala sajan pli bellas ed il crap tegnia er pli ditg che l'asfalt. Quai relativeschia er ils 2,3 milliuns francs, che la varianta dus custa dapli.

