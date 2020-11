Avant 13 onns hai dà in nov artitgel en la lescha da polizia da Cuira: Tgi che baiva tranter las 00:30 e las 07:00 uras alcohol en il spazi public duai vegnir chastià. Quel artitgel han ins integrà pervia da plirs cas da vandalissem e canera. Cun la nova lescha crudass l'artitgel davent puspè.

«L'artitgel n'è betg necessari»

Il president da la citad, Urs Marti, declera, che l'artitgel na saja betg pli necessari. L’idea oriunda saja stada da chastiar ina persuna alcoholisada ch’aveva en sia sturnadad fatg canera. Persunas ch'han bavì alcohol sin in banc senza far canera, n'hajan mai stuì avair tema da survegnir in chasti. Vinavant dettia uss avunda auters artitgels ch'autoriseschan a la polizia da dar chastis che fan canera u «littering». Pervia dal scumond d'alcohol haja dà mo paucas multas.

Signal fauss

Mario Cortesi, il president da la PPS Cuira, na vul betg schluccar l’artitgel. Grazia a quel artitgel saja vegnì pli ruassaivel en la citad veglia ed en il quartier da festa «Welschdörfli». El è persvadì che la situaziun oriunda turnia puspè sch’ins aboleschia l’artitgel existent. Ultra da quai stoppian ins respectar ils basegns dals abitants en ils quartiers da festa, e betg mo quels che van là mo per far festa.

Davart la nova lescha da polizia votescha il suveran da Cuira ils 29 da november.