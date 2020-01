Tranter Tavau e Claustra collieschia sulettamain la via chantunala il Partenz cun la Val da la Landwasser. Per motivs da segirezza na dastgia quella betg vegnir bloccada, vitiers saja da quintar cun bler traffic ils 21 da schaner, ha communitgà la giunta dal WEF da la regenza grischuna. Per ils medems motivs na pon ins er betg dar la lubientscha a Tavau sez per ina spassegiada per lung da l'axa da traffic principala.

Per pussibilitar als organisaturs dal marsch da protest ha il cussegl communal da Tavau (Kleiner Landrat) lubì ina demonstraziun sin la plazza communala il mardi suentermezdi.

Ils demonstrants prevesan in viadi da trais dis da Landquart fin a Tavau per far attent sin la crisa dal clima.

