Las pendicularas da Tavau/Claustra han surpiglià l'anteriur edifizi da l'institut federal per perscrutaziun da naiv e lavinas Weissfluhjoch a Tavau. Quel era ina giada la sedia principala e na vegniva uss strusch pli duvrà, ma chaschunava auts custs. Quai tenor ina communicaziun da l'institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas SLF. Las pendicularas vulan duvrar l'edifizi ad interim per intents interns. Il pretsch da cumpra è tenor la communicaziun mo simbolic. Las pendicularas èn persuenter obligads da surpigliar ils duairs da proprietari. Quai vul dir, ch'els èn en futur responsabels per mantegniment, renovaziun e manaschi.

La fin d'ina èra

L'edifizi era vegnì inaugurà il 1943. En il decurs dal temp han ins lura stuì constatar ch'il lieu da l'edifzi n'è betg ideal, ils dischavantatgs predominants. Il 1996 è la sedia principala vegnida dischlocada a Tavau-vitg.

Ord l'archiv

Di da las portas avertas en l'institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas SLF a Tavau.

