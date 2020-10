Il quint 2019 da Zezras serra cun in gudogn da 272’316 francs. Budgetà aveva la vischnanca ina perdita da bunamain in milliun francs. Dasper il quint 2019, ha il suveran da Zezras era approvà in credit da 75’000 francs – per sanar las sendas e las stgalas dal santeri catolic.

Betg dà suatientscha ha la radunanza communala a la dumonda, da prolungar il contract da dretg da construcziun cun la Hotel Sportcenter Fünf Dörfer SA. Era Na han ils da Zezras ditg al credit da 425’000 francs per sanar la «Bildgasse» e las lingias industrialas – ed al project per augmentar ils parcadis dasper la chasa da scola «im Feld».