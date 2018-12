La radunanza communala ha plinavant decidì da sbassar il pe da taglia da 90% sin 80% da la taglia chantunala simpla.

Approvà ha la vischnanca er dus credits. In per il nov concept per il retschaviment d'aua da Tardis. Quai èn 60'800 francs. Il nov sistem da direcziun da process per il provediment d'aua custa 115'000 francs.

