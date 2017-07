Zezras: «Rote Blöcke» ston guntgir a nova surbajegiada

A Zezras datti ina nova surbajegiada a la fin dal vitg en il nord cun 30 abitaziuns ed in nov Coop.

Ils uschenumnads «Rote Blöcke» vegnan stgarpads giu, quai communitgescha l'Assicuranza d'edifizis dal Grischun che posseda questas chasas. In'examinaziun dals bajetgs existents haja mussà che las chasas dals onns 70 stuessan vegnir sanadas. Per part cuntegnan tschertas parts er substanzas nuschaivlas sco asbest. L'assicuranza ha perquai decidì da stgarpar giu ils bajetgs e far ina surbajegiada nova cun 30 abitaziuns ed in nov Coop. Ils 35 locataris èn gia orientads e ston bandunar lur abitaziun sin il mars 2018.

RR novitads 09:00