La radunanza communala da Zizers ha approvà in credit da 220’000 francs per il reservat da guaud spezial Oberau. Plinavant ha ella er concedì in credit da 180’000 per la fermada dal bus «Bild» sco er ulteriurs credits pli pitschens.

Ultra da quai han ils da Zizers approvà il quint da vischnanca dal 2017. Quel serra cun in gudogn da bundant 790’000 francs. Budgetà era in perdita dad 1,15 milliuns francs.

