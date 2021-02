Tenor il directur da l'Uniun grischuna d'artisanadi, Maurus Blumenthal, saja il plan dal Cussegl federal da schluccar puspè zic a zic il pass en la dretga direcziun. Ma tuttina n'è el betg dal tut cuntent.

Nus avessan spetgà dal Cussegl federal, ch'el laschia avrir puspè en il chantun Grischun tut quai ch'è serrà. Cunquai che nus avain la strategia da tests ch'è sa cumprovada.

El haja sperà ch'era ustrias u centers da fitness pon finalmain puspè avrir lur portas l'entschatta da mars. Cun il sistem da far tests dal chantun Grischun saja il chantun pronts per puspè avrir las ustarias pli baud.

CF avess stuì dir pli baud co vinavant

L'Uniun d'artisinadi avess spetgà che la regenza svizra avess pli baud communitgà tge plans ch'el haja per las proximas emnas. Tenor Maurus Blumenthal vegnia la decisiun dad oz memia tard, il Cussegl federal stuess reagir pli svelt e vegnir encunter pli fitg a l'economia.

Las cifras sajan actualmain uschè bassas sco il cumenzament d'october. Cun la differenza ch'il Grischun haja uss in sistem da test che funcziuna. Cun il sistem da far tests dal chantun Grischun saja il chantun pronts per puspè avrir tut quai ch'è stà serrà las ultimas emnas.