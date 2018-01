Il president da l’Uniun grischuna per il teater popular vesa in futur positiv per sias uniuns.

Las 65 uniuns che fan part da l’Uniun grischuna per il teater popular han per il mument var 30'000 aspectaturs. Ina cifra plaschaivla per il president da l’uniun tetgala Manfred Veraguth. Er plaschaivel saja, ch’il dumber da commembers da las singulas uniuns è - cun en media 30 commembers - ils davos onns restà sumegliant.

Betg mo insatge per ils vegls

Uniuns da teater popular na sajan era betg pli uniuns mo per persunas pli veglias – per il mument dettia schizunt ina unda d'acturs giuvens. Tenor Manfred Veraguth haja dapli gruppas per giuvens ed uffants. Quai saja ina buna basa per ch’il teater popular viva vinavant.

Uschia è il president da l’Uniun grischuna per il teater popular optimistic quai che pertutga il futur da las uniuns dal teater popular.

