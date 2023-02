Cun products locals en in ambiente autentic vul l'uniun «Botschaft Safiental» mussar lur vallada en la chapitala Grischuna. Quai fa l'uniun cun in café ch'è era ina stizun, in lieu d'inscunter ed in post d'infurmaziun sur da la vallada.

Nus vulain porscher scuntradas. Tuttas e tuts duain vesair tge che nossa bella vallada porscha.

L'idea da crear quest lieu è naschida avant tschintg onns, sin giavisch da la populaziun. Il president da vischnanca, Lukas Züst, è era part da l'uniun. El spera che la Val Stussavgia cun ses strusch 1'000 abitantas ed abitants, vegnia tras quai pli enconuschenta:

Nus vulain mussar tgi che nus essan. La Val Stussavgia è datier da Cuira e porscha ina massa.

Dapi mesemna èn Cuira e la Val Stussavgia in zic pli datiers in da l'auter.