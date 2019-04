A Bondo han las bovas da l'avust 2017 chaschunà donns considerabels vi d'edifizis, vi da la cuntrada e vi da l'infrastructura. L'acziun da collecta da las ovras d'agid e da la vischnanca ha procurà per ina gronda unda da solidaritad tar la populaziun en Svizra.

Tut en tut èn vegnidas fatgas donaziuns da passa 14 milliuns francs. Ils daners da donaziuns han la suandanta cumposiziun:

Chadaina da Fortuna: 5,9 milliuns francs

Conto da donaziuns da la vischnanca: 4,8 milliuns francs

Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna: 2,4 milliuns francs

Caritas Svizra: 1,3 milliuns francs

Cumissiun procura per repartiziun gista

Per reparter ils daners da donaziuns è vegnida nominada ina cumissiun da donaziuns che sa cumpona da represchentantas e represchentants da las ovras d'agid, da la vischnanca, da l'assicuranza d'edifizis e dal chantun. Questa cumissiun giuditgescha las dumondas da sustegn da las persunas pertutgadas, procura per ina repartiziun gista da las donaziuns e documentescha l'utilisaziun dals daners.

Donaziuns a vischnanca da Bregaglia

Fin ussa ha la vischnanca investì var 15 milliuns francs per mesiras immediatas e per reparar sia infrastructura. Las subvenziuns da la Confederaziun e dal Chantun importan 9,9 milliuns francs.

Auts custs restants per vischnanca

Anc adina n'èn ils custs effectivs da l'eveniment da la natira respectivamain da sias consequenzas betg sclerids definitivamain, perquai che quels stattan en in connex cun l'andament da la reconstrucziun a Bondo. Per la perioda 2019–2023 vegn la vischnanca ad esser confruntada cun custs presumtivs da var 30 milliuns francs per reconstruir l'infrastructura, per mesiras da protecziun sco er per novas punts, vias e sendas da viandar.

RR novitads 09:00