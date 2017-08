800'000 francs ier, 500'000 oz – ma i vul anc bler dapli

Enconuschent è, che la bova desastrusa dal Piz Cengalo è vegnida avant in'emna enfin giu a Bondo. Main enconuschent è dentant l'avegnir. Quai ha mussà l'orientaziun da la populaziun il mardi. I dat dapli dumondas che respostas. Qua gida, ch'i dat almain per ils quints ils pli urgents agid immediat.

Uschia ha communitgà il Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna vulair sustegnair il vitg da Bondo suenter las devastaziuns. L'organisaziun haja endrizzà in fondo spezial. Plinavant mettian ella a disposiziun in mez milliun francs agid immediat.

1,3 milliuns per ils quints ils pli urgents

Sco emprima era vegnida la regenza grischuna a l'agid immediat: A l'orientaziun da la populaziun da Bondo a Vicosoprano aveva Mario Cavigelli surdà il mardi saira in schec dad 800'000 francs ad Anna Giacometti, la presidenta communala da Bregaglia.

En pli ha il cusseglier guvernativ empermess da finanziar ensemen cun la Confederaziun la reconstrucziun da Bondo.

Dapli dumondas che respostas

Il mardi saira aveva la vischnanca Bregaglia infurmà ensemen cun ils cussegliers guvernativs Mario Cavigelli e Christian Rathgeb la populaziun da Bondo davart las emprimas mesiras. Mario Cavigelli aveva dentant gia fatg cler avant, ch'el na saja betg vegnì cun respostas, ma ch'el veglia en emprima lingia udir las dumondas da la populaziun.

Quella chaschun han las abitantas ed ils abitants prendì suenter l'infurmaziun publica. Ellas ed els han pudì far lur dumondas a las autoritads – quai dentant senza la preschientscha da las medias.

Naginas respostas concretas

RTR ha perquai vulì savair directamain da persunas da Bondo, tgeninas ch’èn stadas lur dumondas pli urgentas e quant bain che las autoritads han savì respunder. Ils abitants vulevan surtut savair, cura ch’els possian turnar a chasa, tge che capitia cun lur chasa, tgi che surpiglia tgenins custs e quant segira che la situaziun saja actualmain. A quellas dumondas n'hajan las autoritads anc betg gì respostas. La vischnanca ed il chantun hajan appellà a la glieud dad avair pazienza, dapi la gronda devastaziun sajan passads be sis dis.

« I ha dà muments fitg ferms ch'han segiramain fatg bain a la populaziun. » Renzo Giovanoli

anteriur president communal da Bondo

E quella pazienza ed encletga han ils da Bondo – la segirezza ha emprima prioritad. Era sch’els n’han betg survegnì respostas concretas, èn ils blers abitants tuttina fitg engraziaivels per la saira d’infurmaziun. Las autoritads han prendì serius las malsegirezzas e temas da la populaziun. Quai è ina premissa fitg impurtanta per mantegnair la fidanza tranter ils pertutgads e las instanzas communalas e chantunalas.

« Ins vesa, che la regenza sa metta en e prenda part, perquai ch'igl è trist. » Claudia Moser

possessura d'ina chasa da vacanzas a Bondo

Emprima bova dal Piz Cengalo mesirava 3 milliuns meters cubic

Ultra da quai han novas mesiraziuns dals geologs mussà, quanta crappa ch^'è propi rutta giu dal Piz Cengalo: I sa tractia da trais milliuns meters cubic crappa e betg sco stimà l'emprim quatter milliuns meters cubic.

Tuttina resta dentant, che circa in mez milliun fin in milliun meters cubic crappa sajan anc en moviment e pudessan crudar ils proxims dis giu dal piz. Quai ha declerà Martin Keiser da l'Uffizi chantunal da guaud e privels da la natira envers SRF.

