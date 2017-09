A Bondo cuntinueschan las lavurs da rumida

En Bregaglia han ils gidanters pudì lavurar senza interrupziuns la dumengia. Grazia a l'aura sitga sajan ils livels d'aua da Bondasca e Maira tschessads in zic. Plinavant è la via tranter Castasegna a Soglio puspè averta.

Per il mument giaja surtut per segirar la veglia e rumir la nova via chantunala - ha ditg il pledader Christian Gartmann sin dumonda da RTR. Sco quai che la vischnanca da Bregaglia ha communitgà via Twitter, duaja oz vegnir reparada la lingia d'auta tensiun. Perquai saja il current electric interrut a Soglio ed en l'ospital tranter las duas e las quatter. Plinavant è la via da Castasegna via Spino a Soglio puspè averta dapi las 14.00 uras.

Ultra da quai vegnian ils moviments al Piz Cengalo uss mesirads di e notg cun apparats da radar. Las fracziuns da Bondo e Spino restan vinavant evacuadas totalmain.

La dumengia han chavaterras e camiuns rinforzà ils rievens da la via chantunala veglia – quai cun tocs da grip pli gronds. Quai per evitar che l'aua giaja sut la via e destabiliseschia ella. La reavertura da la via veglia vegnia discutada mardi che vegn.

Tar la via chantunala nova sajan avanzadas las lavurs da rumir crappa e lozza. Ina lavur centrala, perquai che la via chantunala nova è impurtanta per transportar davent il material ch'è actualmain anc en il batschigl sper Bondo.

Vitgs vinavant evacuads

Las fracziuns da Bondo e Spino èn e restan vinavant evacuads dal tuttafatg. Il mument n'exista anc nagin access segir a quests dus lieus. La situaziun vegnia però discutada e valitada da nov en il decurs da glindesdi.

A Spino èn tar las inundaziuns da gievgia saira plirs bajetgs vegnids donnegiads. La via principala tranter Castasegna e Promontogno resta vinavant serrada. La via tranter Castasegna e Promontogno resta serrada enfin mesemna.

Mesiras da segirezza

En la Val Bondasca han 30 spezialists da l'armada installà ina nova rait da radis dirigids. Quest sistem duai augmentar la segirezza da manaschi en connex cun alarms en cas d'ulteriura crudada da crappa e bovas. Tranter 500'000 ed 1 milliun meters cubic material al Piz Cengalo pudessan anc vegnir giuador.

Die Brücke ist jetzt ein Graben: Über drei Meter Schutt auf der Brücke der neuen Kantonsstrasse bei #Bondo. #InfoBondo. Foto (c) Google Maps pic.twitter.com/DbfoQXxn2q — Comune di Bregaglia (@InfoBondo) 4. September 2017

