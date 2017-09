A Bondo, Spino e Sottoponte stat tut airi

En Val Bregaglia n'èn las zonas evacuadas da Bondo, Spino e Sottoponte betg accessiblas la sonda. Quai ha communitgà a bun'ura la vischnanca da Bregaglia.

La vischnanca da Bregaglia ha ussa tuttina pupsè serrà las zonas evacuadas da Bondo, Spino e Sottoponte almain per sonda. Quai ha communitgà a bun'ura la vischnanca da Bregaglia. Previs oriundamain fiss stà che la populaziun possia turnar curt en lur chasas per ir per rauba. Quai saja ussa pussaivel il pli baud dumengia – però betg garantì.

L'aura en la Bregaglia impedeschia la valitaziun da la situaziun. La vista en il territori da bovas ed insumma la Val Bondasca saja uschè mala ch'ins na ristga betg da laschar persunas en las zonas evacuadas. Il temp d'alarmaziun han ils experts da segirtad reducì da 4 sin 2 minutas. Pia dad esser abel da bandunar la zona da privel aifer 2 minutas.

Tenor prognosa da l'aura plovi sonda e dumengia ferm en la Val Bregaglia. Quai augmenta danovamain il privel da bovas ord la Val Bondasca fin giu a Bondo. Venderdi era anc vegnida installada ina rait cun 200 experts per Bondo. Experts che duain valitar e revalitar la situaziun.

