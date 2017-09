A Casaccia è staziun finala

La via tranter Casaccia e Vicosoprano è serrada. Ina bova interrumpa la via chantunala che maina en Bregaglia. Fin curt suenter a Casaccia pon ins - suenter è staziun finala e nagut va pli. È a Casaccia fan ins quitads.

En l’ustaria da l’Hotel Stampa a Casaccia èsi ruassaivel – memia ruassaivel. Sulet ina dunna da la Germania ha pernottà en il hotel, ella vuleva ir oz en il decurs dal di fin a Vicosoprano tar ses figl ch’è là en in champ da musica. Quai na po ella uss betg far, la via è bloccada da la bova. Uss na sa ella betg propi tge far. Spetgar, ir tar il lieu nua che la via è serrada per survegnir dapli infurmaziuns u forsa tuttina ir a San Murezzan nua ch’i para ad ella pli segir. Ed er l’ustiera Menga Negrini fa quitads, er la costa sur Casaccia è numnadamain ina zona da privel nua ch’i pudess vegnir giu bovas. Tuttina emprova ella da consolar la dunna tudestga.

Er l’auto da posta sto spetgar

Betg be per ils autos è Casaccia staziun finala, mabain er per l’auto da posta. Tenor il chauffeur na dettia quai betg bler auter per els da far che da tegnair èn l’urari e spetgar a Casaccia fin ch’i è puspè uras dad ir. Er per in furnitur che stuess purtar medicaments a Vicosoprano na vai betg vinavant. El po laschar ils medicaments en l’hotel, sch’i vegnissan duvrads exnum pudess ins sgular els a Vicosoprano manegia el. Plaunet èsi dentant vegnì in zic pli cler a Casaccia, i na daratga betg pli ed i po schizunt dar in zic sulegl uschia ch’ins vesa ils pizs dils culms curclads cun naiv.

