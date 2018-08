In uffant è mort oz d'in accident da traffic a Lostallo. In automobilist tudestg è charrà sin l'autostrada A13 en direcziun Mesauc.

En la vischinanza da Lostallo è l'auto vegnì giud via, è sa tschentà sin il tetg ed ha piglià fieu. Duas persunas ch'han observà l'accident han pudì deliberar in uffant e l'automobilist ord l'auto. In segund uffant è vegnì serrà en l'auto demolì dal tut ed è mort anc en il lieu d'accident.

Il manischunz e l'auter uffant èn vegnids blessads mo levamain.

