Il vagun da vitgira da la Viafier retica, ch’è ì sur ils binaris or il settember 2017 sin l’alp Grüm datiers dal Pass Bernina, era segirà insuffizient. Il frain dal benagl na funcziunava betg ed il franader n’era betg plazzà. Quai mussa in rapport dal Servetsch svizzer d’inquisiziun da segirezza. Tenor il rapport ch'è vegnì publitgà la mesemna n'è la lavur, relevanta per la segirezza, dad in emprendist betg vegnida controllada avunda.

Durant lavurs da construcziun sut l'Alp Grüm era sa schlià in char dad in tren da vitgira. Quel ha donnegià pitgas da la gallaria «Palü sopra» e parts dals binaris. Persunas n’eran betg vegnidas blessadas. Il vagun era vegnì donnegià dal tuttafatg.