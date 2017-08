Agid immediat: Regenza dat 800'000 francs a Bondo

Radund 300 persunas da Bondo èn arrivadas il mardi saira a las 17:30 a Vicosoprano: Ensemen cun il stab directiv e la presidenta communala Anna Giacometti èn stads er ils cussegliers guvernativs Christian Rathgeb e Mario Cavigelli da la partida per orientar davart la situaziun a Bondo e l'avegnir.





Discurs live da David Spinnler, Vicosoprano: Co vinavant a Bondo? 4:14 min, Telesguard dals 29.8.2017

L'orientaziun a las 17:30 ha cumenzà cun ina minuta da silenzi per las otg victimas, ch'èn mortas en l'emprima gronda bova dal Piz Cengalo.

Suenter han las autoritads surpiglià il pled per infurmar en in'emprima part las radund 300 persunas preschentas, davart la situaziun actuala e l'avegnir dal vitg da Bondo. En ina segunda part ha lura la populaziun gì il pled per deponer ses pensiers e giavischs – quai dentant davos portas serradas, per che nagin haja d'avair retegnientschas da prender il pled.

Cavigelli: «Porscher maun per quai che crappa e glera han destruì»

Sis dis suenter l'emprima bova desastrusa en il vitg da la Val Bregaglia cumenza la fasa da reconstrucziun. La regenza grischuna veglia porscher maun a la populaziun per bajegiar si puspè quai che la crappa e la glera hajan destruì, ha ditg il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli (PCD) en num da la regenza grischuna.

Che quai n'èn betg mo pleds, ha la regenza mussà anc il mardi saira a Vicosoprano:

In schec dad 800'000 francs per ils quints pli urgents

Sco agid immediat ha Mario Cavigelli surdà ad Anna Giacometti, la presidenta communala da Bregaglia, in schec dad 800'000 francs per pajar ils quints, ils pli urgents. En ses discurs ha el er rendì attent al fatg, ch'ils possessurs da chasas hajan da s'annunziar directamain tar la segiranza d'edifizis per far valair lur donns.

L'avegnir da Bondo en trais pass

Per la regenza grischuna stettian uss trais puncts en il center, ha punctuà Mario Cavigelli:

Fabritgar si la fiduzia tranter chantun ed il vitg da Bondo e rimnar ils basegns da la populaziun per ses avegnir.

Chattar ensemen cun la Confederaziun la finanziaziun per sustegnair Bondo.

Sclerir cun tgeninas premissas tecnicas ch'i vegn ad esser pussaivel da viver er en avegnir a Bondo e sa metter vi da la reconstrucziun.

La situaziun en la Val Bondasca è bler pli dimensiunada che en la Val Parghera

En l'orientaziun ha Mario Cavigelli accentuà che da reconstruir e segirar Bondo vegni a durar plirs onns. I saja da congualar la situaziun cun l'agir ch'è necessari per segirar la Val Parghera tranter Domat e Cuira ma en dimensiuns bler pli grondas. Il privel restia latent.

Sursiglir cuntegn supplementar Il batschigl da retegniment Ord dal batschigl han da vegnir allontanads 200’000 meters cubic crappa, glera e belma. Ils camiuns gronds pon transportar 15 meters cubic material per viadi. In exempel: Cun 15 camiuns à 15 meters cubic e 15 viadis per di pon vegnir transportads davent 3’375 meters cubic il di. Quai vul dir: Per allontanar 200’000 meters cubic dovri 59,26 dis.

Christian Rathgeb sa perstgisa per malsegirezzas tar il return en las chasas

Durant tut il management da crisa aveva in unic mument procurà per critica en la populaziun da Bondo: Igl era numnadamain betg dil tuttafatg cler, tgi che dastga turnar e cura en sia chasa per ir a salvar sias raubas, las pli urgentas. Per quella malsegirezza ha il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb (PLD) sa perstgisà tar la populaziun.

Pli clera è dentant la situaziun actuala per la populaziun: In return da las abitantas e dals abitants en lur vitg vegn betg ad esser pussaivel uschè spert. Avant ch'il batschigl da retegniment n'è betg svidà na saja in return betg pussaivel, ha ditg Mario Cavigelli envers l'agentura da novitads svizra SDA.

