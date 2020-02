Las grondas navadas dal november passà han spustà l'enchaschament da la funtauna sur l’Alp Grüm sin il Pass dal Bernina. Dapi lura, cula l’aua da la funtauna speras or e betg pli en las lingias d’aua da l’albiert.

50’000 liters aua l’emna rivan via tren sin l’alp

Pervi da la blera naiv n'han ins betg pudì cumadar immediat l'enchaschament. Ils responsabels da la Viafier retica, ch'è la proprietaria da l'Alp Grüm, han perquai tschertgà ina soluziun.

Dus giadas l’emna 25’000 liters aua

Tenor ils responsabel da construcziun bassa da la Viafier retica, Beat Hug, han ins organisà immediat in tren cun ina cisterna d’aua per pudair emplenir subit il reservuar d’aua da l’Alp Grüm sin il Pass dal Bernina. Serrar l’hotel e restaurant sur l’enviern na saja betg vegnì en dumonda. Memia popular saja l’albiert sin 2091 meters sur mar.

Perquai ch’ins riva be cun il tren tar l’Alp Grüm, ha la Viafier retica organisà in transport per tren. Adina il mardi e la gievgia vegnan transportads 25’000 liters aua dal Puschlav si sur l’Alp Grüm.

Nagin’influenza per ils giasts

Primo Semadeni, che maina l’albiert Alp Grüm, è cuntent che la Viafier retica ha chattà uschè svelt ina soluziun. Tenor el na badan el ed era betg ils giasts insatge da questa problematica. L’unic midament saja ch’el na dettia betg ora aua da spina sco aua da funtauna. Ils clients hajan però encletga e sajan tuttina cuntents.

Subit che la naiv è davent, vul ins tenor ils responsabels da la Viafier retica cumadar l'enchaschament da la funtauna, uschia che Primo Semadeni po cuschinar puspè uschè svelt sco pussibel e maldisar ses giasts cun aua frestga da la funtauna Sassal Mason.

