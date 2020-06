Anna Giacometti

Ils custs per la lavur d'ina cumissaria u d'in cumissari da la regenza sto surprender la vischnanca. Uschia il manader da l'Uffizi chantunal da vischnancas Thomas Kollegger. Ina cumissaria survegnia ina paja per ura. Vitiers vegnia pajà l'albiert e la dunsena. La paja maximala per in di saja, tenor Thomas Kollegger, tar 1'200 francs. Quant auta che l'indemnisaziun per ina cumissaria u in cumissari è a la fin, dependa er quant engaschi ch'è necessari.