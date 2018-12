Argient per panettone or dal vaider

Or da Telesguard dals 21.12.2018.

Legenda: Guardar il video Panettoni or dal vaider. Durada 02:36 minutas.

Panettoni or dal vaider

A la concurrenza naziunala d’artisanadi da furnaria-pastizaria-dultscharia ha Giorgio Bordoni mancantà be per il nair da l’ungla la medaglia d’aur.

I m'han mancà be trais puncts però eu sun cuntaintischem per la distincziun cun la medaglia d’argient.

Il panettone da chastognas vegn fatg en in vaider da conserva. Tras quai resta el fitg lom ed era umid per in fitg lung temp da fin 5 mais. Quai senza duvrar meds da conservaziun.

Il furner da Poschiavo è sa participà gia il 2017 a la Swiss Bakery Trophy cun ses «Grissini misti». Là ha el gudagnà la medaglia d’aur.

Maletg 1 / 3 Legenda: Giorgio Bordoni fa era panettones normals. RTR, Armon Schlegel Maletg 2 / 3 Legenda: Panettone sterilisà en il vaider tegna fin 5 mais. RTR, Armon Schlegel Maletg 3 / 3 Legenda: Panettoni cun la distincziun èn in magnet en sia butia. RTR, Armon Schlegel

