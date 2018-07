Il chauffeur da 49 onns è viagià enturn las 12:10 da Castaneda en direcziun Grono. Cura ch'el ha curt avant da bandunar la vischnanca guardà en il spievel da return ha el vis fim. El ha tegnì airi e supplitgà ils dus passagiers da bandunar l'auto ed ha cumbattì il fieu cun in stizzafieu fin ch'ils pumpiers èn arrivads. Nagin n'è vegnì blessà. La via ha stuì vegnir serrada per in'ura e mesa. La polizia suppona ch'in defect tecnic saja stà la raschun per il fieu.

RR novitads 17:00