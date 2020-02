La Axpo ha infurmà il glindesdi davart la sanaziun dal mir da fermada Isola al Pass dal San Bernardino. Il mir è vegnì bajegià tranter il 1958 ed il 1960. Mesiraziuns regularas vi dal mir durant ils ultims 40 onns han mussà ch'il volumen dal betun è levamain creschì e ch'il mir è sa defurmà entamez vers l'aua.

Defurmaziuns en il mir

La raschun per la defurmaziun dal mir èn funtaunas da sulfat en la glera da betun, ch'ins ha duvrà da ses temp per la construcziun dal mir. Ch'il betun sa scufla procura per tensiuns en l'intern dal mir e questas tensiuns ston cun la sanaziun vegnir reducidas. Perquai vegn fatg in tagl da 16 millimeters en in bloc dal mir. Tras il spazi che vegn liber, po il betun puspè sa scuflar e la tensiun vegn pli pitschna. La sfessa che resta, vegn lura gist puspè emplenida cun material.

Maletg 1 / 3 Legenda: Il mir da fermada Isola sto vegnir sanà pervi da defurmaziuns en il betun. RTR Maletg 2 / 3 Legenda: La sanaziun dal mir vegn fatga l'enviern, cura ch'il livel da l'aua è bass. RTR Maletg 3 / 3 Legenda: La sua che fa il tagl en il mir. RTR

Lavurs preventivas

Quest proceder sa basa sin ina tecnica ch'è gia vegnida implementada tar mirs da fermada en Svizra ed en l'exteriur. Sco quai ch'il manader da project da la Axpo, Erich Schmid, ha declerà davant las medias, è la sanaziun dal mir ina lavur da prevenziun. Malgrà ch'il betun sa scufla, saja la segirezza dal mir adina garantì.

Las lavurs da sanaziun vegnan survegliadas cun mesiraziuns e fatgas cura ch'il livel dal lai è bass, durant l'enviern. lls custs dal project muntan a radund 2,5 milliuns francs.

